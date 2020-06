Bénin: 02 morts et des blessés graves dans un accident à Tchaourou

Un accident de la circulation a fait deux morts et des blessés à Bétérou, dans la commune de Tchaourou. L’accident s’est produit ce dimanche 28 juin 2020 sur la route Parakou-Djougou.

Un homme et une femme sont morts dans un accident de la circulation ce dimanche. Les corps sans vie retrouvés dans un état choquant montrent la violence du choc. Selon le site Le Parakois, les corps sont morcelés et éparpillés sur la chaussée. « Thorax coupés, cuisses broyées et détachées », rapporte le média.

Les autres qui ont survécu à leurs blessures ont été secourus et transportés à l’hôpital. Pour le moment, les circonstances de cet accident ne sont pas connues.