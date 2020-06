Barcelone vs Leganés : les compositions probables des deux équipes

Leader de Liga, le Barça reçoit, ce mardi, Leganès, au Camp Nou pour le compte de la 29è journée du championnat. Une rencontre où la victoire permettrait aux Blaugranas de se rapprocher un peu plus du titre.

C’est une rencontre déséquilibrée, mais à grand enjeu. En course avec le Real Madrid pour le titre de champion de Liga, le Barça défie, ce soir, Léganès, pour sa deuxième sortie, après la reprise du championnat. Les Blaugranas ont le vent en poupe, après leur victoire éclatante face à Majorque (4-0). Et face à cet adversaire moins loti, les poulains de Quique Setién n’auront pas beaucoup de difficulté pour remporter les trois points de la victoire. Privé de Jordi Alba, suspendu, Quique Setién a fait appel au défenseur français, Clément Lenglet, qui avait raté le match, face à Majorque.

De son côté, Leganés doit batailler dur pour ne serait-ce qu’arracher le point du nul. Les visiteurs luttent pour le maintien en Liga et tout résultat autre que la défaite serait le bienvenu. Les hommes d’Aguirre se trouvent à la 19e place et ont déjà trois points de retard sur le premier non relégable, le Celta Vigo. Pour cette rencontre, le technicien mexicain devra composer sans Siovas et Oscar Rodriguez, qui sont tous les deux sanctionnés. Szymanowski est toujours blessé.

Jour de match!🔥 FC Barcelone – CD Leganés, à 22h sur beIN SPORTS MAX 6! 🎙 @BenjDaSilva @Omar_daFonseca #TeamDada Après une bonne prestation contre Majorque, le groupe doit continuer sur sa lancée. C’est également le premier match au Camp Nou depuis la reprise 🔵¡VAMOS !🔴 pic.twitter.com/CMswGUOYvp — Blaugrana France (@FranceFCB) June 16, 2020

Voici les compositions probables des deux équipes :

Barcelone : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Arthur, Busquets; Messi, Suárez (ou Braithwaite), Griezmann

Leganés : Cuéllar; Rosales, Bustinza, Omeruo, Awaziem, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Amadou, Kevin Rodrigues; Eraso, Carrillo