Barça : la famille Messi en pleine détente avant la reprise de la Liga (photo)

Accompagné de sa femme, Antonella Roccuzzo, Lionel Messi s’est offert un bain de soleil à son domicile, en attendant la reprise de la Liga, prévue pour le 11 juin prochain.

Après plus de deux mois de suspension, la Liga retrouvera, le mois prochain, les pelouses espagnoles. De concert avec les autorités locales, l’instance dirigeante du foot en Espagne a fixé au 11 juin, la date de la reprise des compétitions, qui prendront fin le 19 juillet prochain. Les entraînements, quant à eux, ont déjà commencé, depuis quelques semaines, afin de permettre aux joueurs de retrouver l’automatisme, après des mois de repos forcé dû à la pandémie du coronavirus.

En attendant la reprise, la star argentine du FC Barcelone, Lionel Messi, se prépare tranquillement. Dans une photo envoyée à Goal, ce lundi, on peut le voir en compagnie de sa femme, Antonella Roccuzzo, boire du maté, et se reposer à la maison avec les côtes de Garraf en arrière-plan.

Le capitaine blaugrana, qui a aussi souffert des affres du coronavirus, avait reconnu avoir été « frustré » par la pandémie mondiale et que celle-ci aurait un impact sur le football, qui ne serait plus comme avant. « Nous sommes tous dans le doute de voir comment sera le monde après tout ce qui s’est passé. Outre le confinement et la situation, qui nous a tous surpris, beaucoup de gens l’ont vraiment mal vécu, cela les a affectés, notamment ceux qui ont perdu des membres de leur famille, des amis et qui n’ont pas pu faire leurs adieux », avait confié le maître à jouer du Barça, dans un entretien, accordé à ‘El País Semanal’.