Barça-Atlético Madrid : quel onze de départ pour Quique Setién et Diego Simeone?

Deuxième de Liga, le Barça reçoit, ce mardi soir, l’Atletico Madrid pour le gros choc de la 33è journée du championnat. Voici les compos probables des deux équipes.

C’est, sans doute, l’une des meilleurs affiches de cette reprise de saison un peu spéciale. Le Barça affronte, ce soir, l’Atletico Madrid au Camp Nou. Un duel au sommet entre le 2è et le 3è au classement. Avec deux nuls en trois sorties et quelques frictions constatées au sein du vestiaire, ce weekend, le Barça va tenter de renouer avec la victoire, histoire de faire taire les différends. A deux longueurs du leader, Real Madrid, les Blaugranas sont condamnés à l’exploit, ce soir, au risque de voir les Madrilènes s’envoler au classement. Pour ce match, Quique Setién peut compter sur le retour de Sergio Busquet, absent lors du nul (2-2) face au Celta Vigo. En concurrence avec Ansu Fati et Luis Suarez, Antoine Griezmann devrait être titularisé, ce soir. Frenkie de Jong est, de son côté, toujours blessé.

En difficulté avant la suspension du championnat, l’Atletico Madrid est très en forme, ces dernières semaines. Les poulains de Diego Simeone ont remporté quatre de leurs cinq dernières sorties. Avec le retour de leur prodige, Joao Felix, les Colchoneros essaieront de prendre leur revanche sur les Catalans, qui les avaient battus en phase aller. Pour le choc de ce soir, Diego Simeone est privé de son défenseur central, Savic, et de son milieu de terrain, Koke. Les deux sont suspendus.

La compo probable du Barça : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Alba – Vidal, Busquets, Rakitic – Messi, Suarez, Griezmann

La compo probable de l’Atlético : Oblak – Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi – Llorente, Thomas, Herrera, Saul – Felix, Costa