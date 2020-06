Barça : Arthur file à la Juventus

Annoncé comme le grand successeur de Xavi Hernandez, Arthur n’aura disputé que deux saisons avec le Barça. Le milieu de terrain brésilien vient de s’engager avec la Juventus.

En difficulté au Barça et cité dans la longue liste des joueurs sur le départ, Arthur va quitter le club blaugrana à la fin de la saison. Les dirigeants catalans viennent, en effet, de boucler le transfert du joueur à la Juventus. Recruté en 2018 en provenance de Gremio pour un contrat de six ans, le Brésilien, âgé de 23 ans, va donc poursuivre sa carrière en Italie au côté d’un certain Cristiano Ronaldo. « Le FC Barcelone et la Juventus FC ont conclu un accord pour le transfert du joueur, Arthur Melo. Le club italien paiera 72 millions d’euros, plus 10 millions d’euros variables. Le joueur restera au FC Barcelone jusqu’à la fin des compétitions officielles de la saison 2019/20 », peut-on lire sur le communiqué, publié sur le site du FC Barcelone.