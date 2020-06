Barack et Michelle Obama: leur fille cadette ne s’appelle pas Sasha

Sasha n’est pas la fille de Barack Obama ou, du moins, sa fille cadette ne s’appelle pas Sasha.

Connue comme petite sœur de Malia, Sasha Obama est la fille cadette de Barack et Michelle Obama. Raisonnable et travailleuse, elle est née le 7 juin 2001, mais ne s’appelle pas Sasha. Si durant toute la durée de la présidence de son père, Barack, elle a été identifiée comme Sasha, son véritable prénom est Natasha.

Les Américains l’ont connue, après l’élection de son père à la présidence des Etats-Unis, le 4 novembre 2008, alors qu’elle n’avait que 7 ans. Elle a étudié dans le très sélect établissement Sidwell Friends. Ses parents, l’ancien président Barack Obama et son épouse Michelle, lui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, en tant que parents, avec un savant mélange de douceur, de fermeté, et surtout d’amour.

Adepte des cours de danse, des matchs de foot et de basket, son hygiène de vie impeccable imposée par sa maman, Michelle, fait d’elle une fille exemplaire. L’ancienne première dame lui exige de se coucher à 20h30, de ne pas sauter sur les canapés de la Maison Blanche, de faire son lit et de ranger sa chambre, avant de partir à l’école et surtout de prendre l’habitude de manger des légumes.