Barack et Michelle Obama: comment leur fille cadette Sasha a frôlé la mort

Sasha Obama, la fille cadette de Barack et Michelle Obama, a frôlé la mort.

Connue comme petite sœur de Malia, Sasha Obama est la fille cadette de Barack et Michelle Obama. Raisonnable et travailleuse, elle est née le 7 juin 2001, mais ne s’appelle pas Sasha, en fait. Si, durant toute la durée de la présidence de son père, Barack, elle a été identifiée comme Sasha, son véritable prénom est Natasha. Trois mois seulement après sa naissance, Sasha a frôlé la mort.

En effet, selon la presse américaine, à l’âge de 3 mois, Sasha a contracté une très grave méningite. Cette infection aurait pu causer sa mort, si elle n’avait pas été correctement traitée. A l’époque, la fille cadette de Barack et Michelle Obama a dû subir une ponction lombaire.

Quelques années plus tard, Sasha a été la plus jeune enfant à venir habiter la Maison-Blanche, depuis « John John » Kennedy. La raison: lorsque son père prêtait serment en 2009, Sasha n’avait que 7 ans. Non seulement elle a fêté ses 13 ans en assistant à un concert de One Direction et rencontrant les garçons en coulisses, mais les Jonas Brothers lui ont rendu visite à la Maison Blanche.