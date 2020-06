Attaques au Burkina Faso : plus d’une cinquantaine de chrétiens et humanitaires tués

Une vague d’attaques par des militants islamistes au Burkina Faso, les 29 et 30 mai derniers, a causé la mort de quelques 58 personnes, dont plusieurs enfants.

Selon l’organisation internationale chrétienne de secours, le Fonds Barnabas, le 29 mai, un convoi de commerçants a été embarqué lors d’un voyage de Titao à Sollé, dans la province de Loroum au Burkina Faso. Quinze d’entre eux ont été abattus. Le lendemain, des militants armés ont ouvert le feu au hasard sur ceux qui fréquentaient un marché aux bestiaux dans la province de Kompienga, tuant au moins 30 personnes et blessant de nombreuses autres. Le même jour, un convoi humanitaire a été attaqué par des extrémistes à Barsalogho, dans la province de Sanmatenga, entraînant la mort de six civils et sept soldats.

Selon des sources du groupe, les terroristes viseraient des chrétiens et des humanitaires, transportant de la nourriture vers un camp de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Un survivant a raconté avoir voyagé dans une ambulance dans le convoi lorsqu’il a été attaqué: «Le conducteur a crié ‘pardon, pardon, nous sommes aussi des adeptes du prophète Mahomet’. L’un d’eux (les hommes armés) s’est tourné vers ses camarades en disant « ils ont la même religion que nous ». »

Attaques de plus en plus fréquentes

Autrefois considéré comme une nation modèle dans la région, défenseur de la paix et des valeurs démocratiques, le Burkina Faso est devenu un foyer de violence antichrétienne, ces dernières années, avec d’innombrables attaques perpétrées contre la communauté confessionnelle aux mains des insurgés islamiques. En 2016, il y a eu 12 attaques djihadistes; en 2017, il y en a eu 33; et en 2018, elles ont atteint le chiffre stupéfiant de 158.

Au début de cette année, Human Rights Watch a publié un rapport sur la situation, notant que les assaillants cherchaient à « justifier les tueries en liant les victimes au gouvernement, à l’Occident ou à la croyance chrétienne ». Dans le cadre de son travail sur le terrain, le groupe a documenté 256 assassinats de civils lors de 20 attaques, depuis avril 2019, par des groupes alliés à Al-Qaïda, dont le groupe armé local Ansaroul Islam et l’État islamique du Grand Sahara (ISGS).