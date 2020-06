Attaque en Chine : près de 40 personnes, dont une trentaine d’enfants, évacuées à l’hôpital

Près d’une quarantaine d’enfants et d’enseignants ont été la cible d’une attaque au couteau, dans une école maternelle du Guangxi, dans le sud de la Chine, rapporte The Independent.

Au moins, 37 enfants et deux enseignants d’une école maternelle en Chine ont été blessés à des degrés divers, lors d’une attaque à l’arme blanche, qui a eu lieu, jeudi à 8 h 30, heure locale, indiquent les autorités locales de la région de Guangxi. Les médias d’État chinois ont identifié l’agresseur présumé comme un agent de sécurité à l’école du canton de Wangfu, dans la ville de Wuzhou. Le suspect a été arrêté par la police. Selon le Global Times, 37 des victimes ont subi des blessures légères, tandis que deux ont été gravement blessées. Aucune des blessures ne serait mortelle. Le motif de l’attaque reste, pour l’heure, inconnu.

Un certain nombre d’attaques meurtrières ont eu lieu dans des écoles en Chine, ces dernières années, provoquant des améliorations de la sécurité. Les autorités ont rejeté ces incidents en grande partie sur les personnes rancunières ou souffrantes de maladies mentales non identifiées. Lors d’attaques antérieures, une femme brandissant un couteau a blessé 14 enfants dans un jardin d’enfants de la ville de Chongqing, dans l’ouest du pays, en octobre 2018. Près de 20 enfants ont été tués lors d’attaques contre des écoles en 2010, ce qui a provoqué une réponse des hauts responsables du gouvernement et entraîné la fermeture de nombreuses écoles et gardes de sécurité.