Attaque de Kafolo: l’armée ivoirienne dresse le bilan des opérations de ratissage

L’armée ivoirienne a fait le point de l’opération de ratissage, lancée, suite à l’attaque de Kafolo contre l’armée, le 11 juin, à la frontière avec le Burkina Faso.

Le chef d’Etat-major de l’armée ivoirienne, le Général Lassina Doumbia, a indiqué qu’au 6ème jour d’un ratissage dans la zone, 27 individus ont été interpellés. Ses hommes ont également détruit du matériel logistique et procédé à la saisie du matériel de communication.

En effet, cette opération de ratissage a été mise en oeuvre avec des moyens aériens et terrestres dans la zone du Parc national de la Comoé, d’une superficie de 150 000 hectares dans le nord-est ivoirien et dans la zone de Kafolo. Ladite opération fait suite à l’attaque des individus armés, le 11 juin, contre le poste mixte à Kafolo, qui avait coûté la vie à une dizaine de personnes et blessé six autres.

Avant l’attaque, une opération conjointe des armées de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, sur quelque 580 kilomètres de frontière entre les deux pays, avait permis de démanteler une base terroriste en territoire burkinabé. Plusieurs djihadistes avaient été neutralisés et d’autres arrêtés.

« Nous allons faire face à l’attaque »

A sa sortie d’une réunion du conseil de sécurité avec le président Ouattara, le ministre de la défense et chef du gouvernement par intérim, Hamed Bakayoko, a déclaré à la presse que l’Etat de Côte d’Ivoire fera face à l’attaque. Il a également promis une riposte symétrique à la taille de l’attaque. Avant le 11 juin, la dernière attaque terroriste sur le sol ivoirien remonte en 2016, à Grand Bassam.