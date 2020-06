Attaque de Kafolo et affaire trafic de drogue: un militaire ivoirien interpelle Ouattara et Bakayoko (vidéo)

L’attaque d’une position de l’armée ivoirienne à Kafolo, vers la frontière avec le Burkina Faso et l’affaire de trafic de drogue continuent de faire réagir en Côte d’Ivoire. Dans une vidéo, diffusée sur des médias locaux, un commandant de l’armée de Côte d’Ivoire a interpellé le président Alassane Ouattara et le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko.

Le Commandant Abdoulaye Fofana s’est adressé au président Ouattara et à son ministre d’Etat à la défense, Hamed Bakayoko. Dans sa vidéo, le militaire s’est interrogé sur le silence « coupable » du chef de l’Etat, après cette attaque qui a coûté la vie à une dizaine de soldats. Il demande au ministre Hamed Bakayoko de se défendre dans l’affaire de trafic de drogue, dont on l’accuse et expliquer aux Ivoiriens comment une telle attaque a pu survenir, malgré les moyens dont dispose l’armée.

Quant au chef d’Etat-major, le général Doumbia, le commandant Fofana l’invite à rester à l’écoute de sa troupe au lieu de travailler pour plaire et, par ricochet, pour sauver son salaire. Suivez l’intégralité de la vidéo.