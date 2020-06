Astuces pour un Curriculum Vitae (CV) réussi et attractif

Depuis l’arrivée d’internet et des portails d’offres d’emploi (job boards), les recruteurs reçoivent beaucoup plus de CV : il suffit aujourd’hui d’un simple clic pour transmettre sa candidature. Dans ces conditions, le CV représente plus que jamais le sésame qui vous ouvrira les portes de l’entreprise. Voici quelques astuces pour avoir un CV réussi et attractif.

En effet, pour décrocher un stage, un premier emploi ou pour changer de poste, le CV (curriculum vitae) reste un élément incontournable de tout processus de recrutement. C’est pourquoi toute recherche d’emploi ou de stage commence par la rédaction d’un bon CV, qui vous permettra de retenir l’attention du recruteur et de décrocher le premier entretien.

Cependant, que faut-il faire figurer sur un CV ? Quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas voir sa candidature disparaître dans les abîmes de la boite mail du recruteur ? Voici quelques pistes à méditer…

Une bonne présentation

Évitez de faire des économies en imprimant votre CV sur du papier bas de gamme acheté en solde. Soignez les typos, évitez les erreurs de syntaxe et les taches de café. Utiliser la fonction » correction automatique » de votre traitement de texte et demandez à un ami de relire votre CV pour en chasser les fautes que vous auriez pu laisser échapper.

La bonne longueur

En effet, si votre expérience professionnelle s’étend sur deux pages, présentez votre document de sorte qu’il reflète parfaitement toutes vos expériences et vos réalisations. Vous pouvez légèrement réduire le corps du caractère, mais faites attention à ne pas rendre votre CV illisible.

Choisissez la meilleure formule

Si vous cherchez un emploi dans un secteur où vous n’avez encore jamais travaillé, ne présentez pas votre CV sous la forme chronologique. Mais essayez plutôt de mettre en avant vos compétences ; cela vous permettra de présenter sur un même plan vos diverses expériences et les capacités qu’elles ont développées chez vous.

Qu’avez-vous fait récemment ? Même si un CV de deux pages est encore recevable, il est inutile de mentionner l’intégralité de vos anciens jobs. Les responsables du recrutement porteront tout particulièrement leur attention sur vos dix dernières années. Par conséquent, concentrez-vous sur vos emplois les plus récents et sur les informations les plus capitales.

Mettez-vous en valeur

Ne recopiez pas » bêtement » les intitulés alambiqués de vos différents postes. Pour montrer que vous êtes plus qualifié que vos concurrents pour le poste que vous convoitez, il faut faire plus que dresser la liste de ses différentes responsabilités professionnelles. Mentionnez des réalisations précises, des réussites objectives, donnez des chiffres, des pourcentages d’augmentation, citez des récompenses, etc.

La vérité et ses conséquences

Ne mentionnez pas de dates ou de titres fantaisistes pour dissimuler une période d’inactivité, de chômage, des changements d’emploi trop fréquents ou des postes peu reluisants. S’il prend l’envie à un recruteur d’aller vérifier vos antécédents et qu’il s’aperçoit que vous avez menti, dites au revoir à vos chances d’embauche.

Évitez de mettre des excuses dans votre CV

Ne vous mettez pas les raisons pour lesquelles vous avez quitté vos précédents emplois. Les phrases telles que » Entreprise rachetée « , » Mon patron était un crétin » ou » Je suis parti pour gagner plus d’argent » n’ont pas leur place dans votre CV

Par ailleurs, un CV n’est pas un roman. C’est pourquoi, vous devez éviter d’envoyer de copies de lettres de recommandations, de diplômes, etc, avec votre CV. Attendez l’invitation de votre recruteur pour le faire. Si l’on vous convoque pour un entretien, apportez toutes ces pièces qui font partie de votre » dossier de carrière » pour appuyer votre présentation.