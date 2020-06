Astuces :12 utilisations insoupçonnées de la peau de banane

Beaucoup de personnes pensent que les peaux de banane ne servent qu’à faire glisser les gens dans la rue. Or, elles se trompent largement. Elles peuvent les utiliser pour réaliser plein d’autres choses. Alors, avant de les jeter, pensez à les recycler. Voici 12 utilisations insoupçonnées à faire avec des peaux de banane.

La banane, pratique à emporter, disponible en toute saison, regorge de nombreuses vertus nutritionnelles. Mais également, ces pelures aussi en disposent d’autres miraculeuses usages. Voici quelques usages ignorés de ces épluchures.

1. Manger la peau

Obtenez encore plus de nutriments, de fibres et d’antioxydants du fruit en faisant bouillir la peau pendant 10 min. Passez-la dans un presse-agrumes ou mixez-la avec d’autres fruits. Pensez à bien rincer la peau pour éliminer les pesticides.

2. Attendrir la viande

Ajoutez une peau de banane mûre dans une cocotte pour éviter que les morceaux de viande désossée ou sans peau se durcissent ou se dessèchent pendant la cuisson.

3. Soigner les éruptions cutanées et démangeaisons

Frottez une peau de banane sur une piqûre d’insecte, une réaction aux plantes urticantes ou encore sur une plaque de psoriasis. La peau de banane réduit les démangeaisons et favorise la guérison.

4. Le traitement de boutons

Frottez une peau de banane mûre sur vos boutons et laissez les résidus sur la peau le plus longtemps possible. Lavez-vous le visage avant d’aller dormir. Répétez cette opération quelques jours et les boutons disparaîtront.

5. Avoir des dents blanches

Au lieu d’utiliser un produit chimique, mieux vaut utiliser une peau de banane pour se blanchir les dents. Frottez vos dents pendant deux minutes avec une peau de banane le soir et le matin et vos dents seront nettement plus blanches.

6. Guérir les petites plaies

Les peaux de banane contiennent du potassium, une substance qui accélère la cicatrisation de petites plaies. Désinfectez la plaie et appliquez une peau de banane sur la blessure.

7. Faire disparaître les verrues

Les verrues sont difficiles à faire disparaître. Pour accélérer ce processus ou pour éviter qu’elles reviennent, n’hésitez pas à coller une peau de banane sur la verrue (à l’aide de tape) tous les soirs pendant une semaine.

8. Retirer les échardes

Les peaux de banane sont très utiles pour retirer les échardes. Déposez une peau de banane sur l’écharde, et les enzymes naturels présents dans la banane pousseront l’écharde à se détacher plus facilement.

9. Faire du vinaigre

Utilisez l’aigreur du vinaigre de peaux de banane pour assaisonner les salades, pour donner du goût à l’eau et au thé ou pour accompagner vos recettes, qui nécessitent d’être relevées. Pour préparer votre propre vinaigre de banane, il suffit de faire macérer des peaux de banane dans du vinaigre blanc. Au bout de quelques jours, on filtre le vinaigre, et voilà !

10. Nourrir les animaux

Ajoutez un peu de terre à des peaux de banane séchées pour l’alimentation des poulets, des cochons, des lapins et du bétail. À découvrir aussi : adopter une poule, c’est doublement économique !

11. Fertiliser les plants de tomates

Enroulez une peau de banane autour de la base de vos plants de tomates, afin qu’ils puissent absorber les éléments nutritifs tout au long de la saison.

12. Faire fuir les pucerons

La banane est, semble-t-il, un répulsif efficace contre les pucerons : « Paillez » le sol autour de vos roses, arbres fruitiers, et légumes feuilles (les espèces les plus sensibles au parasite), avec quelques épluchures.