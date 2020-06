Assassinat de George Floyd: Facebook Twitter, Nike et Netflix prennent position

Les manifestations contre la mort de George Floyd aux Etats-Unis continuent de faire rage. Plusieurs personnalités et stars ont pris position, de même que Facebook et autres grandes sociétés du pays, qui ont aussi choisi de militer en faveur des groupes actifs contre les inégalités raciales dans le pays.

Facebook fait un don de 10 millions de dollars pour la lutte qui se mène aux Etats-Unis à la suite de l’assassinat de Floyd, un Afro-Américain, mort étouffé par un agent de la police à Minneapolis, dans le Minnesota. « Nous sommes solidaires de la communauté noire », a écrit le PDG Mark Zuckerberg dans un article sur Facebook, dimanche soir, ajoutant la firme de technologie de la Silicon Valley à une liste croissante d’entreprises, qui ont répondu aux protestations par des condamnations du racisme. Il appelle à des solutions à l’escalade de la discorde dans le pays et promet d’aborder la diversité et l’inclusion dans leurs entreprises. Twitter, Nike, Netflix, Disney et d’autres entreprises ont également pesé de leurs poids pour dénoncer la haine raciale.

Zuckerberg a ajouté, cependant, que Facebook doit faire plus pour assurer la sécurité des gens et éviter de promouvoir les préjugés, car il fait face à un examen minutieux de la façon dont il gère les discussions en ligne sur les manifestations. « Je sais que 10 millions de dollars ne peuvent pas résoudre ce problème », a-t-il déclaré. « Pour aider dans ce combat, je sais que Facebook doit faire plus pour soutenir l’égalité et la sécurité de la communauté noire à travers nos plateformes », a déclaré Zuckerberg, ajoutant qu’il était « reconnaissant » que la vidéo de la rencontre de Floyd avec la police ait été publiée sur Facebook » parce que nous avions tous besoin de voir cela. Mais il est clair que Facebook a également plus de travail à faire pour assurer la sécurité des personnes et garantir que nos systèmes n’amplifient pas les tensions », a-t-il déclaré.

Les entreprises se mobilisent pour la cause

Twitter, quant à lui, a récemment ajouté le slogan « #BlackLivesMatter » à sa biographie officielle et a présenté, dimanche, une liste de comptes pour que les utilisateurs puissent en savoir plus sur les « groupes marginalisés ». « Diversifiez votre flux », a-t-il suggéré dans un tweet. Plus tôt cette année, l’entreprise s’est engagée à ce que les minorités sous-représentées représentent un quart de ses effectifs américains d’ici 2025. D’autres entreprises ont également répondu aux troubles, promettant de se pencher sur la question.

La startup de fitness Peloton (PTON) a annoncé, dimanche, qu’elle ferait un don de 500 000 $ au fonds de défense juridique de la NAACP pour soutenir les communautés noires. La NAACP, ou National Association for the Advancement of Coloured People, est une importante organisation de défense des droits civiques aux États-Unis. « Les vies noires comptent », a écrit le PDG de Peloton, John Foley, dans un message aux utilisateurs. « Cette semaine, ce qui est devenu clair pour moi, c’est que nous devons nous assurer qu’il s’agit d’une organisation antiraciste. »

Vendredi, Nike (NKE) a inversé son slogan emblématique « Just Do It » dans une vidéo en ligne, disant: « Pour une fois, ne le faites pas. » « Ne prétendez pas qu’il n’y a pas de problème en Amérique », disait le message. « Ne tournez pas le dos au racisme. N’acceptez pas que des vies innocentes nous soient enlevées. N’excusez plus. Ne pensez pas que cela ne vous affecte pas. Ne vous asseyez pas et taisez-vous. »