Arsenal : « Si j’étais Aubameyang, je partirais »

A un an de son contrat, Aubameyang est très courtisé par les grosses écuries européennes. Barça, Manchester United et même AC Milan suivraient de très prêt la situation de l’ancien de Dortmund. Pour Emmanuel Petit, l’attaquant gabonais devrait saisir sa chance et quitter le club d’Arsenal, qui n’a plus remporté de titre, depuis 2017.

Recruté en 2018, Pierre-Emerick Aubameyang a permis à Arsenal de tutoyer l’élite de la Premier League. L’international gabonais a inscrit 61 buts en 99 apparitions chez les Gunners, tout en gagnant le titre de meilleur butteur de la Premier League, la saison suivante. Mais malgré les belles prouesses du Gabonais sur le terrain, Arsenal est toujours affamé de succès sur les plus grandes scènes. Le club londonien n’a pas remporté de trophée, depuis 2017, et il court le risque de manquer une place en Ligue des champions pour une quatrième année consécutive, après une campagne 2019-2020 désastreuse.

A un an de la fin de son contrat, le joueur est régulièrement cité un peu partout, en Europe. On évoque l’intérêt du Barça, de Manchester United et de l’AC Milan pour l’attaquant. Les décideurs d’Arsenal seraient contents de conserver leur buteur vedette, mais seraient obligés de le liquider au cas où une offre mirobolante venait à se pointer. Un tel départ représenterait certainement un autre pas en arrière majeur pour Arsenal, mais pour Emmanuel Petit, ce serait le meilleur choix que le joueur puisse faire dans cette équipe « moyenne ». Invité par Paddy Power à donner son avis sur la situation du capitaine gabonais, l’ancienne légende d’Arsenal confie qu’il n’hésiterait pas à s’éloigner du club, s’il était à la place de l’ex-star de Dortmund. « Si j’étais Pierre-Emerick Aubameyang, je quitterais Arsenal. Il y a une certaine qualité dans cette équipe mais quand vous arrivez au club de nos jours, vous voulez faire de grandes choses. Mais, allez, les gars, Arsenal n’est plus pareil« , a déclaré l’ancien footballeur.

« Cela devient un club moyen. Je suis vraiment désolé pour les fans et tous les gens qui aiment le club. Je suis désolé pour les anciens joueurs qui essaient de maintenir la réputation d’Arsenal. Mais je ne suis pas désolé pour les joueurs – je pense que 75% d’entre eux au club en ce moment ne méritent pas de porter ce maillot. Ils devraient se regarder dans le miroir et montrer une certaine fierté« , a ajouté le Français. Arsenal a glissé au dixième rang du classement de la Premier League, après avoir perdu ses deux premiers matches, depuis la reprise du championnat, après trois mois de pause causée par la pandémie de coronavirus.