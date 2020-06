Après Covid Organics, Madagascar propose de nouveaux produits contre le coronavirus

A la suite des polémiques suscitées par la production, par Madagascar, de la décoction du Covid Organics, le pays insulaire propose une autre forme du produit. Une version capsule de Covid-Organics et un nouveau remède injectable ont été proposés, rapporte Coda Story.

Selon plusieurs rapports de médias locaux et étrangers, le 18 juin, Rajoelina a annoncé le lancement de CVO +, une «capsule curative et préventive contre Covid-19», selon lui, fabriquée à partir d’artemisia, une plante qui pousse sur l’île, qui est couramment utilisée dans les médicaments antipaludiques. Madagascar va également de l’avant avec des essais cliniques pour un remède injectable, composé d’artésunate, un dérivé de l’artemisia et de vitamine C. Le président Rajoelina a déclaré que les essais devaient être soutenus par le comité scientifique de la branche de Madagascar de l’Organisation mondiale de la santé, mais l’OMS s’est, depuis, distancée des affirmations du président, concernant le médicament. Les essais sont menés sur un site spécialement développé et financé par l’État malgache.

Coda Story rapporte que les experts médicaux ont critiqué la dernière annonce du président. «C’est un canular, ne vous y trompez pas», a déclaré Nour Sharara, consultant en santé mondiale à Meedan, une organisation internationale, qui œuvre pour améliorer la littératie numérique. « Le fait qu’il s’agisse d’un essai clinique ne signale aucune efficacité », a-t-elle déclaré, soulignant que la plupart des essais cliniques échouent. L’essai malgache, pour la cure supposée injectable, est déjà dans sa deuxième phase, une progression rapide pour un essai qui a été enregistré le 29 mai. Selon Sharara, la plupart des essais cliniques prennent plusieurs mois ou années pour passer à travers les deux premières phases. « Les gens veulent des réponses et ils veulent des réponses maintenant, et le processus est précipité », a déclaré Sharara. « Nous ne laissons pas parler la science », a-t-elle conclu, citée par Coda Story.