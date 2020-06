Anti-âge : les meilleures astuces pour paraître toujours jeune

Beaucoup fournissent assez d’efforts dans le cadre de leur routine beauté, cependant, certaines mauvaises habitudes peuvent les réduire à néant. Et pour donc lutter contre cela efficacement, voici quelques erreurs à ne pas commettre.

La qualité de la peau et l’âge ne dépendent pas que de la génétique. Mais la routine beauté quotidienne, l’alimentation également jouent un rôle prépondérant sur le vieillissement de la peau. Certes, il faut profiter de la période post-confinement, mais il faut aussi redonner de la valeur à son corps.

Voici pourquoi, nous a avons sélectionné pour vous 09 erreurs à éviter afin de garder un visage jeune et tonique.

1.Faire le mauvais soin hydratant

L’hydratation, constitue une pièce d’artillerie lourde sans laquelle la bataille serait perdue d’avance parmi les armes les plus efficaces pour ralentir l’œuvre des années sur votre peau. Cependant, il faut choisir une crème hydratante spécialement formulée pour répondre aux besoins particuliers des peaux matures. Avec l’âge, les tissus cutanés ont tendance à s’assécher plus profondément et requièrent, à ce titre, des soins de qualité. Cette année 2020, les soins à base de pré et pro-biotiques se multiplient pour soigner la peau de l’intérieur.

2.Ne pas boire suffisamment

Il n’y a pas mieux que l’hydratation par l’intérieur ! Si vous ne buvez pas un minimum d’un litre et demie d’eau par jour, vous aurez beau appliquer les meilleures crèmes hydratantes du monde, mais ce sera peine perdue… L’eau, c’est la clé d’un teint éclatant ! Le manque d’eau, lui, va contribuer à l’assèchement des couches superficielles de la peau et, par conséquent, à la formation des rides et des ridules.

3.Appliquer du mascara sur les cils du bas

Le fait de marquer les cils du bas aura tendance à accentuer les cernes. Or, c’est précisément l’inverse que vous recherchez. Si le mascara permet d’habiller le regard, il peut aussi l’alourdir considérablement, voire appuyer certaines imperfections comme les ridules au coin des yeux, les fameuses pattes-d’oie. On privilégie donc les cils du haut, surtout avec le port d’un masque !

4.Choisir un fond de teint trop épais

Il n’y a rien de pire qu’un fond de teint dont la texture est trop épaisse, car l’effet carton vous guette. Voilà pourquoi vous devez porter votre choix sur des textures légères et onctueuses qui limiteront le risque. Cependant, il faut faire également attention à la teinte de votre fond de teint. Si vous choisissez un fond de teint plus clair ou plus foncé que votre carnation naturelle, vous allez rendre plus visibles les marques du temps.

5.Mal dessiner ses sourcils

Cela peut vous paraître être un détail, mais dans les faits, la manière dont vous dessinez vos sourcils n’est pas anodine. Pourquoi ? Tout simplement parce que vos yeux concentrent les regards, surtout lorsque vous devez porter un masque. Des sourcils en broussailles, trop fins ou trop marqués peuvent vous vieillir. Pour adopter la « coupe » la plus adaptée à votre morphologie, faites appel à une esthéticienne professionnelle.

6.Oublier de se démaquiller

Les produits de maquillage sont généralement composés de produits chimiques potentiellement irritants pour la peau. Ne pas se démaquiller chaque jour contribue donc logiquement à abîmer l’épiderme et, à long terme accélérer le processus de vieillissement. Voici pourquoi,Il urge de bien se démaquiller tous les soirs avant d’aller dormir. Le fait de nettoyer convenablement sa peau permet en outre d’optimiser l’absorption des soins hydratants et/ou anti-âge appliqués dans un second temps.

7.S’exposer au soleil sans protection adaptée

Le soleil contribue grandement au vieillissement prématuré de la peau. C’est pourquoi la protection de la peau, du visage, mais également du cou et du décolleté est un pré-requis essentiel à une routine anti-âge efficiente. Pour ne pas être prise au dépourvu dès le retour des beaux jours, optez pour un soin hydratant pour peau mature doté d’une protection SPF. Un 2-en-1 très pratique !

8.Manger trop de viande, de sucres et féculents

L’alimentation est aussi un point essentiel à ne pas négliger dans la santé de votre peau. En effet, la forte consommation des produits industrialisés riches en matières grasses et en sucres favorise le vieillissement de la peau. Pour une mine parfaite, il est plutôt conseillé de s’arrêter chez le primeur pour faire le plein de fruits et de légumes dont la teneur en vitamines et en oligo-éléments est un atout pour votre épiderme !

9.Sous-estimer le besoin de sommeil de qualité

Préserver la beauté de sa peau ne passe uniquement pas que les soins cosmétiques de qualité et adaptés à son type de peau, mais également par une bonne qualité de sommeil. En effet, dormir suffisamment est un paramètre indispensable pour conserver le plus durablement possible l’élasticité de sa peau. C’est d’ailleurs, pendant que nous dormons que s’opère la régénération cellulaire. Le manque de sommeil favorise à l’inverse la formation des cernes et un teint terne.