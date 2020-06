Anniversaire de William : Kate Middleton porte son choix sur les marques H&M et Gap Kids pour ses enfants (photo)

A l’occasion des 38 printemps du duc de Cambridge, le dimanche 21 juin 2020, sa dulcinée, Kate Middleton, a porté son choix sur les marques H&M et Gap Kids pour leurs trois enfants.

Le prince William a soufflé ses 38 bougies, le dimanche 21 juin 2020. Et pour la circonstance, son épouse, la duchesse de Cambridge, et lui ont dévoilé des photos gorgées d’amour, de joie et de rires, pour passer un magnifique message sur leur compte Instagram. Mais en plus de ces clichés craquants de la famille, Kate Middleton a aussi prouvé, preuves à l’appui, qu’elle est une mère comme toutes les autres, en piochant les tenues de ses enfants dans les marques H&M et Gap Kids.

En effet, le prince Louis, le tout dernier né de la famille, est habillé du même style de polo Gap Kids que son frère aîné George. Cet habillement a encore plus attiré l’attention sur la ressemblance entre les deux bouts de chou. Le prince George, qui soufflera ses 7 bougies, le 22 juillet 2020, s’est fringué d’un polo H&M déjà vu plusieurs fois.

- Advertisement -

La petite charlotte, quant à elle, a été habillée à la moue facétieuse à la Diana, dans sa petite salopette en Jean, qui coûte une somme de 10 euros. Cette tenue, prise chez John Lewis, est déjà en rupture de stock. Elle portait sous sa salopette un t-shirt marinière, comme les adore sa maman. La petite princesse fringuait la même marque de chaussure « Trotters » que son frère, Louis. Des chaussures ouvertes, de couleur rose pour elle et bleue pour son petit frère. Ces chaussures valent un coût de 25 euros sur le site de la marque, sous diverses couleurs, avec de nombreux styles (avec ou sans attaches). Cependant, la bonne nouvelle concernant les chaussures est qu’elles sont encore disponibles sur le site.

@: Gala fr

Par ailleurs, il faut noter que, bien que Kate Middleton ait ses marques favorites pour ses petits trésors, elle a montré qu’elle sait porter son choix sur du petit prix, et aussi que ses enfants peuvent porter plusieurs fois les mêmes tenues.