Allemagne/Bundesliga 2 : balade de santé pour Cebio Soukou et Arminia Bielefeld

Avec son milieu de terrain béninois, Cebio Soukou, Arminia Bielefeld s’est offert une balade de santé sur la pelouse de Dynamo Dresde (4-0), ce weekend, en Bundesliga 2. Une belle victoire qui permet aux Allemands de faire un pas de plus vers la montée en Bundesliga.

Leader de Bundesliga2, Arminia Bielefeld se rapproche à chaque sortie de son ultime objectif de cette saison : la montée en Bundesliga. Et ce weekend, les coéquipiers de Cebio Soukou ont encore fait un pas de plus dans ce sens. En réception de Dynamo Dresde à l’occasion de la 31è journée, les leaders au classement ont étrillé sans ménagement leurs adversaires. Entrée en seconde période, Cebio Soukou a livré une copie parfaite. L’international béninois à signé une passe décisive pour le troisième but des siens, avant de clore la partie sur une réalisation toute en finesse.

Avec ce succès, le leader compte désormais huit points d’avance sur son dauphin. Sauf cataclysme, on verra sans doute le club du Béninois dans l’élite allemande la saison prochaine.