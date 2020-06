Le ministère algérien de la Défense a annoncé dimanche, qu’un soldat avait été tué dans des combats avec « un groupe terroriste armé », dans la région centrale d’Ain Defla, rapporte l’AFP.

Les combats ont commencé lorsqu’un détachement de l’armée algérienne est tombé dans une embuscade samedi dans la région de Gaadet Lahdjar, dans la préfecture d’Ain Defla. « Un groupe terroriste armé » s’en est pris aux forces algériennes et un militaire, le caporal Mostafa Znanda, a été tué, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les autorités algériennes utilisent le terme «terroriste» pour décrire les militants qui sont actifs dans le pays depuis le début des années 1990.

Le ministère a ajouté dans son communiqué que des mesures de sécurité ont été prises pour sceller et fouiller la zone et poursuivre les «criminels». En mai, l’armée a annoncé qu’elle avait tué deux militants dans la préfecture d’Ain Defla et saisi des armes, des munitions et des produits alimentaires. Et en février, un soldat algérien a été tué dans un attentat à la voiture piégée à Timiaouine, dans le sud du pays, à la frontière avec le Mali.

L’armée annonce régulièrement l’arrestation ou la mort de militants dans différentes régions du pays. Malgré une charte de paix et de réconciliation de 2005 destinée à tourner la page du conflit, des groupes armés restent actifs dans certaines régions du pays, ciblant en grande partie les forces de sécurité.