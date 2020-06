Afrique du Sud: plus de 2 000 morts de Covid-19, une morgue de fortune pour réfrigérer les corps

L’Afrique du Sud a franchi le cap des 100 000 cas de coronavirus, avec plus de 2 000 morts. Le Cap s’est doté d’une morgue de fortune pour réfrigérer et stocker des centaines de corps, ont annoncé, lundi, les autorités.

L’Afrique du Sud, qui est le pays le plus touché du continent africain, a passé la barre des 100 000 cas de contamination au coronavirus et plus de 2 000 décès. Avec 111 796 cas, l’Afrique du Sud compte 25% de l’ensemble des cas officiellement recensés sur le continent. Et le virus a causé la mort de 2 205 personnes, jeudi 25 juin 2020.

Le Cap se prépare pour une « installation temporaire pour décès en masse » pour réfrigérer et stocker les centaines de patients qui succombent à la Covid-19. L’annonce a été faite, jeudi 25 juin, par le gouvernement provincial du Cap-Occidental, qui construit le site, en partenariat avec la ville du Cap.

#WesternCapeCovidUpdate A new "Mass Fatality" facility is being built in Cape Town to deal with mass-deaths. At Tygerberg Hospital. Including "12 refrigerated containers" for COVID-19 corpses.@News24 @TeamNews24 pic.twitter.com/sSXM9BM0tE — MURRAY WILLIAMS (@MurrayRSA) June 25, 2020

La morgue de fortune pourra contenir jusqu’à 770 cadavres – à pleine capacité – et sera située dans le vaste domaine de l’hôpital Tygerberg, dans la banlieue nord du Cap. « L’installation comprendra des bureaux, 12 conteneurs réfrigérés et les services d’égout et d’électricité nécessaires pour la rendre opérationnelle », a indiqué le Dr Saadiq Kariem, chef des opérations du département provincial de la santé.

Le Dr Bandile Masuku, de la MEC de Gauteng Health (Cabinet du gouvernement provincial), a déclaré que l’augmentation du nombre de cas dans la province était attendue après qu’elle a enregistré le deuxième plus grand nombre de cas positifs pour la Covid-19, dans le pays. Au 25 juin, la province avait enregistré 26 156 cas positifs, avec 6 627 guérisons et 147 décès. « Le Gauteng est la province qui compte le plus grand nombre de cas actifs. Nous sommes inquiets, car nos récupérations ralentissent. Ce ne sont que les 10% du pays », a déclaré Masuku lors d’un briefing virtuel, jeudi.