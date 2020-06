Affaire trafic de drogue: la FIDHOP dénonce le silence de Ouattara et exige la démission de Bakayoko

La Fondation Ivoirienne pour l’observation et la surveillance des Droits de l’Homme et de la vie politique (FIDHOP) s’est prononcée sur l’affaire de trafic de drogue dans laquelle est cité le ministre d’Etat Hamed Bakayoko.

La FIDHOP a regretté le silence « coupable » du président Alassane Ouattara alors que la polémique enfle dans l’affaire de trafic de drogue. Pour de pareilles accusations et faits extrêmement graves, la FIDHOP estime que le chef de l’Etat qui a toujours clamé l’intégrité et la bonne moralité des membres de son régime devrait réagir rapidement.

« La FIDHOP considère que cette affaire constitue le plus gros scandale d’Etat que la Côte d’Ivoire n’ait jamais connu depuis sa création, car c’est toute la République qui est ainsi souillée« , écrit l’association. Elle exige par ailleurs, la démission d’Hamed Bakayoko de son poste de ministre d’Etat à la défense afin que lumière soit faite sur toute l’affaire.

Présenté par une enquête de Vice Media comme cerveau d’un vaste réseau de trafic de drogue en Afrique de l’ouest notamment en Côte d’Ivoire, le premier ministre par intérim s’est défendu contre des propos et allégations diffamatoires. « En Côte d’Ivoire, dans mon pays, ma réputation est faite, elle est pure et sans tache », avait-il écrit lundi dans un communiqué annonçant des poursuites judiciaires contre les journalistes ainsi que les relais desdits articles.

Bakayoko reçoit des soutiens!

Plusieurs ministres du gouvernement de Gon Coulibaly ont apporté leur soutien à leur collègue. Les plus remuants sont les ministres de l’Agriculture Kouassi Adjoumani et celui de la communication, porte-parole du gouvernement Sidi Touré Tiémoko. Ceux-ci ont dénoncé un « attentat politique » et une manœuvre politique dont le but est d’entacher la réputation d’un baron de la coalition gouvernementale à quatre mois de la présidentielle.