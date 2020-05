Zimbabwe: arrêtée, torturée et agressée sexuellement, une députée accuse la police

Le ministre de la Justice du Zimbabwe a menacé de poursuivre trois femmes de l’opposition qui allèguent qu’elles ont été arrêtées puis enlevées à la garde à vue et agressées sexuellement, rapporte la BBC.

Trois femmes dont une députée disent qu’elles ont été battues et contraintes de boire l’urine de l’autre. Les trois sont soignées à l’hôpital pour leurs blessures. Le ministre de la Justice, Ziyambi Ziyambi, a déclaré que les femmes avaient inventé l’histoire pour détourner l’attention du fait qu’elles avaient enfreint les règles de verrouillage en assistant à une manifestation. Elles devraient être arrêtées pour avoir enfreint les règles visant à stopper la propagation du coronavirus, a-t-il déclaré. « Je ne crois pas que l’enlèvement soit authentique », a déclaré M. Ziyambi à la BBC.

Des militants de l’opposition affirment que l’enlèvement et la torture restent une tactique des autorités même après la fin de la présidence de Robert Mugabe, renversé en 2017. Cecilia Chimbiri, qui est une jeune militante du parti d’opposition Movement for Democratic Change (MDC), a donné un témoignage graphique à la BBC sur la façon dont elle, la députée Joana Mamombe et Netsai Marowa, ont été maltraitées pendant 24 heures par de prétendus agents de l’État.

Elle a déclaré qu’ils avaient été arrêtés mercredi à un poste de contrôle de la police, alors qu’ils revenaient d’une petite marche de protestation qu’ils avaient organisée dans la capitale, Harare, à cause du nombre de personnes souffrant de la faim pendant la fermeture du coronavirus.

Des traitements inhumains

Deux hommes en uniforme de police sont sortis d’une voiture banalisée, a expliqué Mme Chimbiri, et leur a dit qu’ils étaient en état d’arrestation pour avoir bafoué des restrictions. Ils ont ensuite été escortés en convoi vers un poste de police où on leur a dit de sortir de leur voiture et de monter dans un autre véhicule car ils s’étaient rendus au mauvais endroit.

Ils ont ensuite été conduits vers un endroit qu’elle a appris plus tard à environ 120 km (75 miles) au nord de Harare, où ils ont été jetés dans une fosse creusée dans la terre à l’extérieur et soumis à des heures de coups et d’agressions sexuelles par cinq hommes, a déclaré la militante. « Je priais et criais à l’intérieur de la fosse. À un moment donné, j’ai prié pour une mort rapide. J’avais tellement mal », a déclaré Mme Chimbiri à la BBC au téléphone depuis son lit d’hôpital.

Les trois ont été laissés jeudi soir au bord de la route à la périphérie de la ville de Bindura, au nord de la capitale. La police a une version différente des événements. Malgré le fait que des journaux privés et publics ont rapporté jeudi, un jour après leur disparition, que la police avait confirmé l’arrestation des femmes, la police a par la suite nié avoir fait cette déclaration.