Xavi : « Messi peut encore jouer cinq ou sept ans sans problèmes »

L’ancien milieu de terrain du Barça, Xavi Hernandez, pense que Lionel Messi restera encore cinq à sept saisons chez les blaugranas, ou au moins jusqu’à la Coupe du monde 2022. L’ancien international espagnol avait été pressenti pour diriger le Barça cet hiver avant de désister au profit de Quique Setien.

Lancé dans le grand bain en 2004, alors âgé de 17 ans, Lionel Messi est devenu l’un des meilleurs joueurs au monde et le plus titré de l’histoire du Barça. Sous sa coupole, les Blaugranas ont collectionné les plus belles distinctions nationales et européennes. De la Ligue des champions à la Liga en passant par les Coupes nationales….la liste est longue. Agé aujourd’hui de 32 ans, l’Argentin est toujours au sommet de son art et continue d’enchaîner les meilleurs distinctions individuelles.

Pour son ancien coéquipier, Xavi Hernandez, la Pulga est capable de jouer jusqu’à ses 40 ans. L’ancien meneur de jeu espagnol, annoncé pour prendre très bientôt les commandes du club catalan, a souhaité être au perchoir avant que le capitaine argentin ne prenne sa retraite. « Messi a encore cinq ou sept très bonnes années. Il prend bien soin de lui et il pourrait jouer jusqu’aux 37, 38 ou 39 ans. Il jouera la Coupe du monde du Qatar sans aucun doute« , a assuré l’actuel entraîneur d’Al Sadd au Qatar.

Xavi a également évoqué le cas de Neymar, qui multiplie les appels de pied depuis plusieurs mois pour son retour au Barça. « Il n’y a aucun doute sur le fait qu’il fait partie des cinq meilleurs joueurs du monde, il peut faire la différence. J’ai partagé un vestiaire avec lui et il a un caractère positif. Il apporterait beaucoup au Barça, ce serait un transfert extraordinaire« , a ajouté l’ex-capitaine de la Roja.