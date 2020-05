Wizkid: le tweet qui a lancé sa carrière refait surface

Toute star a un début. La carrière artistique du chanteur nigérian, Wizkid, a démarré par un tweet, qui a refait surface, cette semaine.

Plus de 10 ans après, un tweet, qui a conduit Wizkid vers la prospérité en tant qu’artiste, est réapparu. Dans ce tweet, publié en août 2010, on peut voir un jeune Wizkid, demandant de l’aide à celui qui sera plus tard son boss, le célèbre producteur nigérian, Banky W, CEO du label EME. « @BankyW hey Mr Banky… mon nom est Wizkid et je fais mon entrée dans l’industrie musicale et j’ai besoin de ton aide mehn…”, peut-on lire dans la publication.

A l’époque, Banky W a répondu à l’appel en faisant signer le jeune artiste chez Banky W’s Empire Mates (EME), quelques temps plus tard. Depuis lors, Wizkid a enchaîné les titres à succès et, en février 2014, il est devenu le premier artiste nigérian à atteindre le million de followers sur Twitter.