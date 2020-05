« Vous savoir debout, déterminés et optimistes, me donne la sensation de me battre », Joel Aïvo

Dans une nouvelle publication sur sa Page Facebook, l’ex-doyen des facultés de droit et des sciences politiques, le professeur Joël Aïvo, s’est à nouveau adressé à ses concitoyens, dont la dignité, affirme-t-il, est un appel qui lui est lancé pour se battre pour la patrie. Appréciant les commentaires qui sont faits sur ses publications sur sa page Facebook, le professeur du droit public, Joel Aïvo, affirme qu’il est convaincu, en lisant les commentaires sur sa page, que les Béninois ne sont pas dupes de ce qui se joue dans le pays par les dirigeants actuels. »

Entendre ce que vous me dites directement, les yeux dans les yeux ou par divers canaux ; vous voir, malgré tout, attachés à nos valeurs communes, alors qu’il est tellement facile de se rendre, de tout abandonner pour avoir le pain, la paix et la sécurité, chers frères et sœurs, votre dignité dans l’épreuve me marque chaque jour un peu plus. », lit-on dans son adresse.

Pour le désormais ex-président de l’association béninoise du droit constitutionnel, la posture des Béninois, face aux épreuves auxquelles ils sont soumis, un appel est un appel qui lui est fait de se battre pour le pays. « Vous savoir debout, déterminés et optimistes, me donne la sensation de me battre, non seulement pour mes idées, mais surtout pour le pays que nous avons en partage, le peuple que nous formons, notre drapeau et notre devise. C’est pour ça que je vous aime et que j’aime profondément le Bénin.« , lit-on encore dans la publication.