« Vilipender ses coéquipiers », ce que Zlatan Ibrahimovic aime chez Michael Jordan

Sur Twitter, Zlatan Ibrahimovic a tenu à féliciter Netflix pour sa série sur Michael Jordan, baptisée The Last Dance. Et l’attaquant Suédois n’a pas pu s’empêcher de se comparer à Michael Jordan.

Dans les années 90, les Chicago Bulls de Michael Jordan avaient écrit l’histoire de la NBA. Une belle histoire, actuellement retracée par le documentaire The Last Dance .

Comme de nombreux sportifs et fans de sport à travers le monde, Zlatan Ibrahimovic attend, chaque lundi, avec impatience, pour découvrir les nouveaux épisodes (dix au total) du documentaire sur Netflix. Dans l’épisode 7 diffusé ce lundi, on y voit « Air Jordan » vilipender ses coéquipiers à l’entraînement, afin de les motiver pour être plus forts, notamment l’arrière Scott Burrell.

Ainsi, l’attaquant de l’AC Milan, dans sa modestie caractéristique, n’a pas hésité à dresser un parallèle entre son tempérament et celui de Michael Jordan. Zlatan Ibrahimovic n’a pas pu s’empêcher de tweeter. « C’est sympa de regarder The Last Dance. Maintenant vous voyez ce que ça fait de jouer avec un Gagnant. Soit vous aimez ça, soit vous ne l’aimez pas. Si vous n’aimez pas, alors ne faites pas ce sport ».

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 12, 2020

L’attaquant suédois n’a jamais été tendre avec ses coéquipiers non plus. Le mois dernier, le défenseur des San Jose Earthquakes, Florian Jungwirth, avait raconté une anecdote, vécue lors d’un match contre le Los Angeles Galaxy de Zlatan Ibrahimovic : « La première fois qu’on a affronté Zlatan, c’était lors d’un match à Stanford, et il insultait vraiment tous ses coéquipiers. Pendant 90 minutes, il hurlait sur tout le monde. C’était marrant. Tout le monde avait tellement peur de lui et ça me faisait rigoler parce qu’ils étaient comme des enfants. »