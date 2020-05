Vidéo : le jour où Romelu Lukaku et Mamadou Sakho ont failli « s’entretuer »

Pendant cette période de confinement, les interviews des joueurs de football tournent autour de leur quotidien, leur souvenir ou bien encore leur idole. Durant un live entre Romelu Lukaku et Mamadou Sakho, le Belge a raconté le jour où ils ont failli en venir aux mains, à l’occasion d’un derby de la Mersey.

C’est connu de tous. Les derbys d’Angleterre se terminent rarement sans bagarre. Mamadou Sakho et Romelu Lukaku en ont d’ailleurs fait les frais, eux qui ont montré à la face du monde, l’un des pires clichés de l’histoire du foot. C’était en 2015, lors de la rencontre entre Liverpool et Everton. Alors que le match suivait son cours, un duel anodin entre les deux joueurs a failli tourné au vinaigre. Mamadou Sakho et Romelu Lukaku se sont chauffés… au point de presque en venir aux mains ! Le regard du joueur des Reds sur celui d’Everton avait d’ailleurs fait le tour du monde.