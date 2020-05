Vidéo : à 12 ans, il imite à merveille Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Malgré son très jeune âge, Mishal Abulais est déjà une star des réseaux sociaux. Fan de Lionel Messi et Crsitiano Ronaldo, le jeune Indien imite à merveille les célébrations de buts de ses deux idoles.

Même s’il est trop tôt de dire qu’il est le prochain Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, il est en tout cas sur la voie. Lui, c’est Mishal Abulais, passionné du foot, qui fait déjà rêver les amoureux du cuir rond. Âgé de seulement 12 ans, le jeune Indien a déjà un énorme talent et le démontre régulièrement sur les réseaux sociaux. Passé pour maître dans l’art des imitations, Mishal est devenu un spécialiste dans ce domaine et calque à la perfection les buts de joueurs, tels que Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, et publie des vidéos impressionnantes sur son compte Instagram. Pensionnaire de Maramangalam de Kerala chez les minimes, son rêve est d’avoir une carrière semblable à celles de ses deux idoles.