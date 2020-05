Venezuela : invasion de mercenaires colombiens (Images)

Le ministre vénézuélien de l’Intérieur Nestor Reverol a annoncé dimanche que l’armée à contrecarré une tentative d’invasion navale de mercenaires tentant d’entrer dans le pays par la mer depuis la Colombie voisine, rapporte Sputnik.

«Nous tenons à informer et dénoncer à la communauté nationale et internationale que tôt ce matin, le 3 mai 2020, un groupe de mercenaires terroristes venus de Colombie a tenté une invasion maritime, dans le but de commettre des attentats terroristes dans notre pays, assassiner des dirigeants du gouvernement révolutionnaire et d’augmenter la spirale de la violence, de générer le chaos et la confusion parmi la population, et avec cela, de tenter un nouveau coup d’État », a déclaré Reverol, s’exprimant dimanche matin à la télévision vénézuélienne.

#BREAKING | Venezuelan Interior Minister, Nestor Reverol, offered details of the foiled terrorist infiltration from Colombia in Venezuelan territory, Sunday morning. pic.twitter.com/xZ9EWziomQ — teleSUR English (@telesurenglish) May 3, 2020

Selon le ministre de l’Intérieur, les mercenaires «ont tenté d’entrer dans le pays par des bateaux rapides sur la côte d’Ojeda. Mais grâce aux actions rapides et efficaces de nos forces armées et du groupe de travail de la police, certains ont été abattus et d’autres sont maintenant emprisonnés », a-t-il ajouté. Le ministre a indiqué aussi que les forces de défenses vénézuéliennes ont aussi récupéré des armes appartenant aux assaillants. Une enquête serait désormais en cours sur l’incident.

Ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, anunció en una rueda de prensa que frustraron la madrugada #3Mayo "una invasión vía marítima". Habló de mercenarios terroristas que intentaban ingresar con lanchas rápidas por las costas de La Guaira. (Video @galvis60) pic.twitter.com/Ff2JcwLn5e — Roman Camacho (@RCamachoVzla) May 3, 2020

Les médias locaux ont rapporté que pas moins de 8 mercenaires ont été tués, et deux autres capturés. Des preuves photographiques non authentifiées sont apparues en ligne, montrant prétendument certains des équipements, armes et véhicules des mercenaires. Des séquences vidéo dans la zone où la tentative d’atterrissage a été effectuée montrent une présence accrue des forces de sécurité, d’autres images apparemment prises dans une zone urbaine locale montrant le bruit des coups de feu et des fusées éclairant le ciel nocturne. Le Venezuela et la Colombie entretiennent des relations tendues depuis des années, Caracas accusant Bogota de financer et de soutenir les forces politiques cherchant à renverser le gouvernement Maduro.