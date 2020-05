USA: un enfant de 5 ans arrêté pour conduite en sens interdit

Un enfant de 5 ans a été arrêté aux USA pour conduite en sens interdit, alors qu’il allait acheter une Lamborghini.

Un policier a arrêté un « conducteur aux facultés affaiblies » avant de remarquer que c’était un enfant de 5 ans qui était assis sur le siège conducteur. Selon l’Utah Highway Patrol sur Twitter, le véhicule a roulé lentement et s’est faufilé sur la voie gauche de l’autoroute Inter-Etat 15. Sur place, le policier a allumé sa sirène et le conducteur s’est soigneusement arrêté sur le côté. «Tu as 5 ans?», demande l’agent. Par la suite, il demande à l’enfant où il a appris à conduire, dans une vidéo enregistrée par la caméra du tableau de bord. La conversation entre le policier et le conducteur a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Dans ladite vidéo, le garçon a déclaré qu’il avait quitté la maison dans le véhicule de ses parents, après s’être disputé avec sa mère, qui lui avait dit qu’elle ne lui achèterait pas une Lamborghini. « Il a décidé de prendre la voiture et d’aller en Californie pour en acheter une, lui-même », confie la police dans un tweet. La même source ajoute: «Il pourrait avoir manqué le montant de l’achat car il n’avait que 3 $ dans son portefeuille. ». Selon Reuters, la police de l’Utah n’a pas répondu aux demandes d’informations supplémentaires sur le garçon.