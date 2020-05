USA: Prêt à tirer des «conclusions très significatives» sur la Covid-19, un scientifique tué par balles

Les enquêteurs pensent que les deux hommes se connaissaient et ajoutent que les origines chinoises de la victime n’ont aucun lien avec son assassinat. Ils s’interrogent, par contre, encore sur le ou les mobiles de ce meurtre suivi d’un suicide.

Chutes suspectes de scientifiques en Russie

En Russie, trois médecins et chercheurs ont curieusement chuté en tombant ou sautant de leur fenêtre, au cours des dernières semaines. Deux d’entre eux sont décédés, le troisième est dans un état critique. L’affaire a été très médiatisée, car avant les drames, ils s’étaient tous montrés critiques envers la gestion du gouvernement de la crise sanitaire. Selon des proches, il s’agit de suicides et tentative de suicide en rapport avec la pression professionnelle liée à la crise du coronavirus. Mais The New York Times craint, lui, que leur mort ne soit le fait du gouvernement, en raison des critiques qu’ils ont osé émettre publiquement.