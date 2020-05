USA – Mort de George Floyd : 3e nuit consécutive de violence, un commissariat incendié à Minneapolis (Vidéo)

Un cran a été franchi dans la violence à Minneapolis. L’appel à la garde nationale par les autorités locales n’a pas apaisé les citoyens de Minneapolis, aux États-Unis, qui ont dénoncé, pour une troisième nuit consécutive, la mort de George Floyd à la suite d’une intervention policière controversée. En soirée, jeudi, des manifestants ont mis le feu au poste de police où travaillaient les quatre agents impliqués dans la mort de l’homme de 46 ans.

Les policiers avaient déserté l’endroit, selon les forces de l’ordre. « Peu après 22h, dans l’intérêt de la sécurité de notre personnel, la police de Minneapolis a évacué le commissariat 3 », a indiqué cette dernière dans un communiqué.

This is the scene in #Minneapolis as rioters ransacked & set fire to a police station; no cops to be seen in the area

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, avait mobilisé, jeudi après-midi, la garde nationale et décrété l’état d’urgence. Il a déclaré qu’il soutenait les manifestations pacifiques, mais que les destructions commises justifiaient de nouvelles mesures pour maintenir l’ordre.

Selon le «New York Times», c’est l’annonce par les procureurs en charge de l’enquête sur le décès de George Floyd qu’aucun policier n’était encore poursuivi, qui a attisé la colère des manifestants, faisant basculer le rassemblement. Des manifestations ont, par ailleurs, eu lieu dans tout le pays.

Dans un tweet, le président américain, Donald Trump, a rapidement dénoncé les faits de « voyous », qui « déshonorent la mémoire de George Floyd ». Avant d’ajouter : « Là où commencent les pillages, commencent les fusillades (Sic) ». Un tweet rapidement signalé par le réseau social pour « apologie de la violence ».

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020