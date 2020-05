USA: Donald Trump présente ses condoléances aux proches des 100.000 victimes de covid-19

Le président américain, Donald Trump, s’est officiellement prononcé sur le triste record atteint par les Etats-Unis dans la crise sanitaire de coronavirus. Dans un tweet, il a rendu hommage aux victimes de la maladie.

« Nous venons juste d’atteindre un seuil très triste avec le nombre de morts de la pandémie de coronavirus atteignant 100.000« , a tweeté Donald Trump dans la matinée de ce jeudi. « A toutes les familles et amis de ceux qui sont partis, je veux présenter mes sincères condoléances et mon amour pour tout ce que ces personnes admirables défendaient et représentaient. Que Dieu soit avec vous!« , a ajouté le milliardaire républicain.

Premier pays, le plus endeuillé du monde, les Etats-Unis ont franchi ce seuil, mercredi, peu avant 18H00 (00H00 GMT jeudi), selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière. Plus de 1,7 million de cas de nouveau coronavirus ont été recensés aux USA, alors que le pays a enregistré son premier décès en février dernier.

C’est dans cette atmosphère que le locataire de la Maison Blanche a appelé au déconfinement, afin de relancer l’économique de la première puissance mondiale. Donald Trump, qui affrontera Joe Biden le 3 novembre prochain, dans le cadre de la présidentielle, est accusé de n’avoir pas vite pris les mesures idoines pour contrer la propagation de la maladie.