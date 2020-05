USA: Donald Trump nomme un chercheur marocain pour développer le vaccin contre le coronavirus

Originaire du Maroc, le Dr Moncef Slaoui a été nommé vendredi par le président américain, Donald Trump, pour développer le vaccin contre le coronavirus.

Immunologiste, qui s’est forgé une réputation internationale, le Dr Moncef Slaoui est officiellement désigné par le président Donald Trump pour développer le vaccin contre le coronavirus. » Nous sommes fiers d’annoncer (…) que le chef scientifique d’Opération Warp Speed sera le Dr Moncef Slaoui, un immunologiste de renommée mondiale, qui a aidé à créer quatorze nouveaux vaccins (…) en dix ans pendant son passage dans le secteur privé« , a annoncé le chef de la Maison Blanche en conférence de presse.

Dr Moncef Slaoui sera accompagné dans cette mission par le général Gustave Perna, commandant du Commandement du matériel de l’armée des États-Unis. Pour le Marocain, l’objectif fixé était « d’avoir plusieurs centaines de millions de doses à distribuer aux Américains et au monde, d’ici la fin de l’année». Une annonce qui a réjoui Donald Trump, qui ne s’est pas retenu de l’applaudir.

Par ailleurs, le républicain justifie que le « Warp Speed » est un l’un des plus grands projets de l’histoire du pays. Les Etats-Unis et le monde entier espèrent donc, du Dr Moncef Slaoui et son équipe, un vaccin, d’ici la fin de l’année dans le meilleur des cas, pour stopper le virus qui touche désormais plus de quatre millions de personnes dans le monde.