USA – Décès de l’Afro-américain George Floyd: réaction de l’ONU !

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a condamné, jeudi, la mort de George Floyd, un Afro-américain, lors de son arrestation dans l’Etat de Minnesota.

Michelle Bachelet, haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, a condamné la mort de George Floyd aux Etats-Unis, appelant les autorités américaines à prendre des « mesures sérieuses » pour mettre fin à ces « meurtres » d’Afro-Américains. » C’est le dernier d’une longue série de meurtres d’Afro-Américains non armés commis par des policiers américains et des auto-justiciers(…) Les autorités américaines doivent prendre des mesures sérieuses pour mettre fin à ces meurtres« , a écrit l’ancienne dirigeante chilienne dans un communiqué.

George Floyd, 46 ans, est décédé à l’hôpital lundi soir après qu’un policier blanc s’est agenouillé sur son cou pendant plusieurs minutes, alors que Floyd gémissait et criait: « Je ne peux pas respirer ». Une vidéo de l’incident montre Floyd implorant la police et apparaissant finalement immobile, alors que le genou de l’agent restait sur son cou. Tout le pays et le monde entier ont été horrifiés par les images de la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Réaction de Donald Trump!

Le président Trump a évoqué un triste événement. « Nous allons l’examiner, et nous allons obtenir un rapport demain à notre retour. Et nous allons obtenir un rapport très complet », a déclaré Trump, lors d’une visite au Kennedy Space Center en Floride.