USA: comment Donald Trump banalise le meurtre du jeune Ahmaud Arbery (vidéo)

Le 23 février 2020, une camionnette conduite par Gregory McMichael, 64 ans, un policier à la retraite, en compagnie de son fils, Travis, 34 ans, s’est arrêtée à la hauteur de Ahmaud Arbery, qui faisait du jogging. Selon la scène, filmée par William « Roddie » Bryan, un voisin des McMichael, tout se déroule alors très rapidement. Le père est assis dans son véhicule, le fils va à la rencontre d’Arbery, et une dispute éclate entre les trois hommes. Selon les médias américains, Travis McMichael agrippe Arbery, qui se libère et commence à fuir, mais Travis, à l’aide d’un pistolet, tire par trois fois sur Ahmaud Arbery, qui, mortellement touché, a rendu l’âme sur le coup.

Commentaire du président ce matin sur FOX News à propos de cette vidéo qu’il qualifie de “troublante”.

“There could be something that we didn’t see on tape”

“Il pourrait y avoir quelque chose qu’on ne voit pas sur la vidéo” pic.twitter.com/QlOsZdG99v

