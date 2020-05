Une fuite sur internet fait tomber à l’eau un duo entre Beyoncé et Cardi B

Un duo entre Beyoncé et Cardi B aurait dû voir le jour en 2017, mais tout est tombé à l’eau à la dernière minute. La raison ? Une fuite sur internet.

En 2017, on est passé à côté d’un featuring au sommet, entre une Cardi B alors en plein boom, et une rare apparition de Beyoncé. Sans doute, le featuring le plus attendu par les fans, cela ne s’est jamais produit. Et c’est Beyoncé elle-même qui a mis son veto. Et J White Did It, le producteur à l’origine du projet, l’a encore en travers de la gorge.

Le producteur J White Did It, qui a réuni les deux artistes, s’est exprimé sur le sujet, relayé par 20 minutes. « Il y a trois ans, j’ai fait chanter Beyoncé avec Cardi, et ça a mal tourné, car l’information a été partagée en ligne. J’étais aussi excité que tout le monde. J’étais assis tranquille, puis je regarde Internet, et ça avait fuité ».

On n’écoutera donc jamais ce son à cause d’un certain Ashby The Mix Engineer, qui travaillait aussi sur le morceau. Michael Ashby a dévoilé lors d’une story Instagram : “Cardi B ft. Beyoncé Demo”, avec une photo de son logiciel de mixage. Il n’a fallu qu’une poignée de minutes, avant que l’information se retrouve sur les réseaux sociaux et des comptes fans (très actifs) des deux artistes qui ont propagé la rumeur.

Beyoncé a donc claqué la porte à ce projet musical, faute de créer la surprise comme à son habitude. Malgré les excuses de Ashby The Mix, Queen B n’est pas revenue sur sa décision. La collaboration aurait visiblement du s’appeler “Wet” et ne semble pas prête de sortir.