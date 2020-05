Un footballeur de la Premier League impliqué dans un viol collectif pendant le confinement

En Angleterre, un joueur de la Premier league a été impliqué dans une affaire de viol collectif. Les événements se seraient produits pendant la période du confinement contre la propagation du Coronavirus dans le pays.

Une jeune femme ayant participé à une fête pendant le confinement en Grande Bretagne, a indiqué plus tard qu’elle avait été droguée et violée par plusieurs participants de la fête dont un footballeur de la Premier League. Selon le Daily Star, la victime a porté plainte auprès de la police le lendemain du viol collectif présumé.

Elle a alors subi plusieurs interrogatoires de policiers et a été examinée par des médecins, indique la même source. Selon ses proches, la jeune femme indique qu’elle n’avait plus aucun souvenir de ce qui se serait passé pendant la fête juste à partir du moment où elle avait bu un verre ; insinuant donc avoir été droguée puis violée.

A lire aussi: Premier League : 6 joueurs testés positifs aux coronavirus

En effet, dans les déclarations, la victime affirme s’être juste réveillée toute nue dans le lit le lendemain matin nue avec des égratignures aux jambes. Elle assure également que le footballeur était vêtu dans son lit à côté d’elle, et lorsqu’elle lui avait demandé ce qui s’était passé, il lui avait dit qu’ils avaient eu des relations sexuelles avant de quitter la pièce, rapporte le Daily Star.

Mais son amie a dit que la femme «pouvait à peine se tenir debout la nuit précédente» et n’était pas en état de consentir au sexe. Aussi, elle aurait reçu un appel anonyme et son interlocuteur lui aurait confirmé qu’elle s’était faite droguée par le joueur et ses amis. Elle a donc décidé de porter plainte au poste de police. Aucune mention du nom du joueur n’a fuité mais on il s’agirait bien d’une star de la Premier League.

A lire aussi: Premier League : un joueur de Chelsea en garde à vue

Le joueur est la deuxième star de la Premier League en une semaine à faire face à une allégation de viol. Il a été rapporté que l’as anglais Hudson-Odoi avait été arrêté pour soupçon de viol à la suite d’un incident présumé distinct dans les premières heures de dimanche dernier. La police et une ambulance ont été appelées à une adresse dans l’ouest de Londres suite au signalement d’une femme souffrant de malaise. Hudson-Odoi a été détenu pendant la nuit et libéré sous caution jusqu’au mois prochain. Les policiers sont depuis rentrés dans son appartement dans le cadre d’une enquête.