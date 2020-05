UMOA-Titres: le Bénin sollicite un prêt de 30 milliards pour le 4 juin

Après les 55 milliards FCFA levés le vendredi 22 mai 2020, le Bénin est de retour sur le marché financier à la recherche d’un autre emprunt. Pour cette nouvelle émission d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT), le Bénin recherche un prêt de 30 milliards FCFA.

Pour le 04 juin 2020, le Bénin a mis en adjudication sur le marché financier de l’UMOA, une somme totale de 30 milliards FCFA. Selon le communiqué publié sur le site de l’UMOA-Titres, il s’agit de trois OAT de maturité initiale 3 ans, 5 ans et 7 ans. Cette émission d’OAT a pour but de mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat du Bénin.

L’échéance de l’émission est prévue pour le 26/05/2023, 26/05/2025 et le 26/05/2027. Pour des taux d’intérêts respectivement fixés à 5,90%; 6,00% 6,40%. Pour ces trois OAT, le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré, suivant la date d’échéance. Par contre, le paiement des intérêts se fera annuellement dès la première année.

Tous les détails sur cette nouvelle émission d’OAT par le Bénin