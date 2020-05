UEMOA – Coronavirus: le taux de croissance en chute

La pandémie de la Covid-19 a un impact néfaste sur la croissance dans l’espace UEMOA. En effet, la prévision sur le taux de croissance au cours de l’année 2020 a été réduite à plus du tiers.

Le président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), Alassane Ouattara, avait annoncé que la croissance moyenne dans l’organisation sous-régionale pourrait connaître une réduction de l’ordre de 4 % du fait des effets induits de la crise sanitaire liée à la propagation du nouveau coronavirus. Les prévisions n’ont pas raté et l’impact économique de la pandémie est déjà visible. Prévu pour s’établir à 6,6 % en 2020, le taux de croissance dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a connu une réduction jusqu’à chuter à un peu moins du tiers de sa performance. En effet, estimé à 2,7, on note une réduction de -4% en raison des effets de la pandémie de Covid-19.

Pour le président Alassane Ouattara, si la pandémie persistait jusqu’ à la fin de l’année en cours, les économies des pays de la zone entreraient en récession ; toute chose qui réduirait significativement les efforts de lutte contre la pauvreté. C’est à la prévision de cette éventuelle récession que les chefs d’Etat de l’Uemoa ont tenu une session extraordinaire par visioconférence le 28 avril 2020. Session au cours de laquelle ils ont concocté une série de mesures pour permettre aux pays de limiter le choc de la pandémie sur l’économie. Ils ont principalement décidé de suspendre l’application des critères de convergence, sachant que les effets de cette crise sanitaire sont divergents d’un Etat à l’autre de la sous-région. Ils ont par ailleurs opté pour des mesures urgentes et des plans de riposte estimés à environ 5 285 milliards de FCFA pour l’ensemble des pays membres de l’UEMOA et dont la mise en œuvre doit permettre de réduire l’impact de la pandémie sur la vie des populations, l’emploi et les secteurs de production.