Turquie: Stéphane Sességnon testé au coronavirus

Le capitaine des Écureuils du Bénin, Stéphane Sességnon, a subi le test de coronavirus dans le cadre de la reprise du championnat turc, prévue pour le vendredi 12 juin 2020.

Actuellement en Turquie, le capitaine des Ecureuils du Bénin, Stéphane Sességnon, s’active avec son club pour la reprise du championnat, prévue pour le vendredi 12 juin à huis clos, après une interruption de trois mois en raison de la pandémie de coronavirus. Dans ce cadre, le milieu offensif au Gençlerbirliği SK a subi, tout comme ses coéquipiers, le test Covid 19, obligatoire pour tous les salariés du club de la Süper Ligue Turque, basé à Ankara. Pour l’heure, le résultat de son test n’est pas encore révélé.

Les mesures restrictives ont été progressivement assouplies, depuis lundi dernier, et les différentes équipes font passer des tests à leurs joueurs et staffs. Dans la semaine dernière, un joueur et un membre du staff de Besiktas ont été testés positifs au coronavirus. Fenerbahce a, quant à lui, annoncé qu’un membre de son staff était positif et l’entraînement avait été annulé.

Aucun joueur béninois positif au coronavirus