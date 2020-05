Trump riposte aux critiques d’Obama : « Regardez, il était un président incompétent »

A la suite de la critique formulée par l’ancien président américain, Barack Obama, à l’endroit de son successeur sur sa gestion actuelle de l’épidémie de coronavirus, Donald Trump n’a pas mis trop de temps pour riposter.

« Regardez, il était un président incompétent », a déclaré Trump à propos d’Obama, après son retour à la Maison Blanche par Marine One. « C’est tout ce que je peux dire. Extrêmement incompétent. » Dans un tweet plus tard, le républicain a qualifié l’administration Obama de « l’une des plus corrompues et des plus incompétentes de l’histoire américaine », affirmant qu’Obama et son adjoint, Joe Biden, sont les raisons pour lesquelles il est à la Maison Blanche. Les commentaires sont venus un jour après qu’Obama, un démocrate, a émis une critique à peine voilée de la gestion par l’administration Trump de la pandémie de coronavirus. « Plus que tout, cette pandémie a complètement déchiré le rideau sur l’idée que tant de responsables savent ce qu’ils font », a déclaré Obama lors d’un discours d’ouverture virtuel samedi. « Beaucoup d’entre eux ne prétendent même pas être en charge. »

Lors d’un appel privé avec des partisans plus tôt ce mois-ci, dont les détails ont été divulgués aux médias, Obama a qualifié la réponse du coronavirus de l’administration Trump de « catastrophe absolument chaotique ». « Cela fait partie de la raison pour laquelle la réponse à cette crise mondiale a été si anémique et inégale », aurait déclaré Obama. « Cela aurait été mauvais même avec le meilleur des gouvernements ». Aux États-Unis, plus de 1,48 million de personnes ont été infectées par le coronavirus, avec au moins 89 550 décès, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins, dimanche. Les deux chiffres sont beaucoup plus élevés que ceux de tout autre pays ou région.