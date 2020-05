Transfert-Barça : l’arrivée de Lautaro Martinez se confirme en Argentine

Le célèbre quotidien argentin Olé rassure quant à l’arrivée du futur crack argentin au Barça. A la recherche d’un remplaçant pour Suarez blessé pour plusieurs mois, le Barça a jeté son dévolu sur la pépite argentine de l’Inter, Lautaro Martinez (22 ans). Les médias italiens et espagnols en font leurs choux gras depuis des semaines.

A en croire le média qui publie sur son compte Twitter, une photo du joueur avec le maillot du Barça, les détails du transfert (de millions d’euros) sont finalisés. La même source annonce que les pourparlers sont constants entre le Barça et l’Inter Milan. Il a été confié au média depuis l’Espagne que » Lautaro Martínez est très proche, … d’être un joueur de Barcelone ».

En cette période de sécheresse financière dans le monde du fait du Covid-19, le Barça ne pourrait donc débourser les 111 millions d’euros de sa clause de libératoire. Alors les deux clubs devraient s’entendre selon Olé pour liquéfier ledit montant en impliquant un joueur de l’équipe actuelle des Blaugrana dans la négociation (Arturo Vidal ? Semedo ? Rakitic?).

Un transfert qui ferait les affaires de Messi

Lors d’une interview avec Mundo Deportivo, Leo avait été élogieux envers son coéquipier en sélection. « Lautaro est un point très complet, il est fort, il dribble bien, il marque, il sait protéger le ballon », a déclaré il y a quelques jours l’emblématique capitaine du FC Barcelone. Une bonne nouvelle également pour le sélectionneur de l’Albiceleste Lionel Scaloni qui fait savoir au média qu’il est toujours bon pour certains joueurs de jouer ensemble et de mieux se connaître en raison du court temps d’entraînement de l’équipe nationale.

Le Barça, peut attendre selon d’autres

Les avis sur la venue du joueur son divergent dans le monde du Foot. Sa venue Attise l’ardeur de responsables et joueurs du club Catalan (un 9, buteur), ainsi que des responsables de Car Racing, où il a fait ses débuts à Primera, qui espèrent empocher près de huit millions d’euros propres, sans oublier Liniers de Bahía Blanca, le premier club de Lautaro (songe à la construction d’une école avec l’argent qui leur sera versé). Par contre deux icônes du Football voudraient voir le joueur continuer à Milan. Ainsi, Fabio Capello, comme plusieurs autres italiens souteraient que le joueur soit conservé. L’Espagnol Luis Suárez Miramontes, ancien joueur du FC Barcelone et de l’Inter Milan, a lui affirmé le mercredi 20 mai que s’il était Lautaro Martínez, il resterait au club milanais et résisterait à la tentation de signer pour le club catalan.

Un transfert inédit en Argentine

Le média en attendant l’annonce officielle du transfert de Martinez, fait savoir que le montant de la vente serait historique pour un joueur argentin. Très rassurant, le quotidien argentin pense que Martinez sera officialisée après la reprise des Ligues espagnoles et italiennes. Peut-être jusqu’à la reprise de la Ligue des champions et de la Ligue Europa … Par ailleurs, le Barça voudrait construire une équipe béton pour ce mercato estival avec les noms évoqués notamment Pjanic et De Ligt et Neymar…