Tonia Ferrari : « Mon lourd derrière et mes gros seins intimident les hommes »

L’actrice primée de Nollywood, Tonia Okoro, populairement connue sous le nom de Ferrari, dévoile les défis auxquels elle est confrontée avec les hommes, en raison de ses fesses et de ses seins « lourds », qu’elle appelle « pleine option ».

L’actrice a révélé qu’elle est souvent l’objet de curiosité, de fascination et de méfiance pour les hommes. La star du cinéma nigérian et camerounais a affirmé que 99% des hommes, qui la rencontraient, que ce soit sur scène ou en ville, perdaient parfois confiance en interagissant avec elle après avoir posé les yeux sur ses fesses lourdes et ses seins intimidants. Interrogée sur ses attributs féminins au cours d’une interview accordée au journaliste Gbolahan Adetayo, le 20 mai, elle a confié que c’est un don naturel donné à elle par Dieu. Avouant que sa forme physique imposante l’a beaucoup aidée dans sa carrière, à cause des rôles qu’elle joue dans les films, elle a tenu tout de même à préciser qu’elle n’a jamais troqué son corps contre un quelconque avantage.

« Les personnes qui matent mes fesses savent mieux combien cela leur a coûté. Un fait que je ne peux pas nier, c’est que de nombreux hommes perdent confiance quand ils me voient en personne. Mes gros seins et mes grosses fesses les distraient…. », a confié l’actrice. Puis de raconter une petite anecdote sur son passage aux Etats-Unis. « Je me souviens d’un jour, j’étais au JFK à New York et un homme blanc s’est approché de moi pour me dire «tu es sûr, tu es sûr». L’un des films anglais dans lesquels j’ai joué, il y avait une scène où je jouais le rôle d’une aide ménagère essayant de séduire le mari de son patron », a-t-elle ajouté.