[The Voice] Le Béninois Gyovanni parmi les 12 qualifiés pour les émissions lives (vidéo)

Meilleure prestation de la soirée, l’artiste béninois Gyovanni a franchi l’étape des K.O. pour faire désormais partie des 12 heureux candidats qui participeront aux émissions lives.

« Mon parcours à The voice ne dépendra plus que de vous. Merci pour tout ceux qui ont cru en moi jusqu’ici 🙏🏿. Je tiens surtout à remercier ma coach, Tata Charlotte, pour ses bons conseils qui m’ont permis d’arriver jusqu’à cette étape de la compétition. Merci à elle pour la confiance qu’elle a placé en moi. Merci infiniment @charlottedipanda

Je suis extrêmement heureux de continuer cette aventure; pour moi et pour le Bénin! », a fait savoir l’artiste sur sa page Facebook.