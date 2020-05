Tentative d’invasion du Venezuela : arrêté, un ancien militaire américain confesse tout

Un ancien soldat américain, capturé au Venezuela pour tentative d’invasion du pays, a déclaré mercredi qu’il avait été engagé par une entreprise de sécurité de Floride aux Etats Unis, pour prendre le contrôle de l’aéroport de Caracas et apporter un avion dans le but de transporter le président Nicolas Maduro aux États-Unis.

Les autorités vénézuéliennes ont arrêté, lundi, Luke Denman et son compatriote, Airan Berry, ainsi que 11 autres personnes, dans ce que le président du Venezuela, Maduro, a appelé un complot raté, coordonné avec Washington pour le chasser du pouvoir. Lors d’un interrogatoire diffusé à la télévision nationale, Denman a déclaré que la firme Silvercorp USA avait signé un contrat avec le chef de l’opposition vénézuélienne, Juan Guaido, pour demander l’éviction de Maduro. Un conseiller de Guaido a déclaré, mercredi, à CNN, qu’il avait signé un accord exploratoire, mais qu’il n’avait jamais été finalisé et l’opposition n’a pas soutenu la tentative d’incursion.

Le président américain, Donald Trump, a nié toute implication de lui et de son pays dans la tentative d’incursion. Un haut responsable de l’administration Trump a déclaré que les accusations de Maduro à propos d’un éventuel rôle américain « n’étaient pas crédibles » et que l’administration était restée concentrée sur « la réalisation d’une transition pacifique et démocratique au Venezuela ». Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a déclaré, mercredi, que le gouvernement américain utiliserait « tous les outils » pour garantir le retour des Américains, s’ils étaient détenus au Venezuela. Dans la vidéo, Denman, 34 ans, a répondu aux questions d’une personne hors caméra parlant en anglais. Il a déclaré que sa mission était de sécuriser l’aéroport et d’établir la sécurité extérieure. Il n’a pas donné de détails sur la façon dont son groupe prévoyait de faire monter Maduro dans un avion. « J’aidais les Vénézuéliens à reprendre le contrôle de leur pays », a déclaré Denman, ancien membre des forces d’opérations spéciales, dans la vidéo.