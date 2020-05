Tensions Iran-USA: Donald Trump met son veto sur un texte du Congrès

Donald Trump a opposé ce mercredi son veto à une résolution du Congrès américain limitant sa capacité d’action militaire contre la république islamique d’Iran.

Obtenir l’autorisation du congrès américain avant d’engager des actions militaires contre l’Iran relève de l’utopie selon Donald Trump. Ce mercredi, il a opposé son veto à cette loi proposée par des élus démocrates et soutenue par des républicains au sein des deux chambres du congrès. Pour le milliardaire new-yorkais, la loi en l’état ne lui permet pas de défendre les Etats-Unis contre ses ennemis.

« Nous vivons dans un monde hostile où les menaces évoluent en permanence et la constitution reconnaît que le président doit pouvoir anticiper les actes de nos adversaires et agir de manière rapide et décisive pour y répondre« , s’est-il justifié avant de conclure: « C’est ce que j’ai fait! ». Le successeur de Barack Obama vient ainsi de fouler au pied une approche parlementaire à problème majeur qui menace la quiétude internationale.

Les tensions irano-américaines se sont multipliées depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. L’assassinat du général iranien Qassem Soleimani à Bagdad en Irak par des tirs de drone sous ordre de la Maison Blanche est la goûte d’eau qui a fait déborder le vase. Après avoir multiplié des sanctions économiques contre Téhéran, Washington s’est retiré unilatéralement de l’accord sur le nucléaire iranien. Ce que le président Hassan Rohani a qualifié d’une erreur stupide des Etats-Unis.