Tanzanie – Cas confirmés de Covid-19: le président soupçonne un sabotage

Le président tanzanien ne comprend pas l’évolution de la gestion de la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus dans son pays; doutant de l’évolution des chiffres de contamination qu’il lie, plutôt, soit à une défaillance des matériels, soit à un complot du personnel du laboratoire d’analyse.

Le président tanzanien, John Magufuli, ne reconnait toujours pas les réalités liées à la pandémie du coronavirus dans son pays, malgré l’évolution du nombre de cas de contamination. Selon lui, « Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond”, et qu’il faut élucider. Face aux chiffres de contamination, le numéro 1 tanzanien assure que des échantillons testés positifs ne provenaient pas d’humains, mais avaient été prélevés sur “une chèvre, un oiseau et une papaye”. “Certains jouent à un jeu dangereux”, lance-t-il en indexant « les impérialistes” d’avoir orchestré un sabotage. Pour lui, il y a des faux cas confirmés. Mettant en cause l’efficacité du matériel de dépistage, John Magufuli affirme avoir fait des tests secrets sur une caille, une chèvre et même la papaye. Des tests qui se sont révélés positifs.

Le président incrimine le matériel et soupçonne le personnel du laboratoire de sabotage » Il est possible qu’il y ait des erreurs techniques ou que les réactifs importés aient des problèmes. Il est également probable que les techniciens soient payés pour induire en erreur« , martèle-t-il dans une déclaration en swahili, retransmise par la télévision publique, TBC. pour élucider le mystère, le président a enjoint le Premier ministre, Mwigulu Nchemba, de se saisir de ce dossier pour des enquêtes appropriées. Pour rappel, le nouveau ministre succède à Augustine Mahiga, 74 ans, le troisième député tanzanien décédé en l’espace de onze jours, sans explication officielle sur les causes de sa mort. La Tanzanie est l’un des rares pays africains à ne pas avoir pris, à ce jour, de mesures contraignantes pour tenter d’enrayer l’épidémie de Covid-19. Son président est l’un des rares chefs d’Etat qui minimise la gravité du virus, alors que le pays est déjà à 480 cas positifs, dont 167 guéris et 18 décès.