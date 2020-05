Suarez 5è, Eto’o 9è…: le classement des 20 meilleurs buteurs du 21è siècle (Maxifoot)

Si le 21è siècle s’est surtout concentré autour de la rivalité Messi-Ronaldo, de grands talents, bien souvent sous-estimés, ont également tenu en haleine les amoureux du cuir rond lors des grands rendez-vous. Ronaldinho, Eto’o, Ibrahimovich, Sadio Mané… Des tops joueurs qui ont fait ou qui continuent de bluffer la planète foot à coup de statistiques ahurissantes.

Le site Maxifoot s’est amusé à établir le classement des tops buteurs, les plus prolifiques en activité au-delà des années 2000. Au sommet depuis plus de deux décennies, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont confortablement nichés à la tête de cette liste. Le Portugais dépasse toutefois le capitaine du Barça avec ses 725 buts en 1 000 matchs, contre 697 réalisations pour son éternel rival.

Loin derrière ces deux mastodontes, on retrouve le géant suédois, Zlatan Ibrahimovich, logé à la troisième place et le prolifique attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandoski. Avec ses 470 buts en carrière, Luis Suarez complète le top 5 de ce classement. Un seul joueur africain figure dans ce classement. Il s’agit de l’ancien international camerounais, Samuel Eto’o. Auteur de 426 buts en carrière, l’ancien attaquant du Barça est positionné à la 9è place, devant l’ex-star brésilienne, Rivaldo.